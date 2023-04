Tragedia del Melarancio: sono trascorsi 40 anni. Il ricordo

"Avevo 20 anni quando, il 26 aprile 1983, undici studenti della scuola «Nicolardi» di Napoli, diretti in gita al lago di Garda, morirono in un tragico ed evitabile incidente stradale nella galleria del Melarancio. Il mio ricordo è per queste vite spezzate e le loro famiglie": così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un tweet ricorda una tragedia rimasta indelebile nel ricordo di un quartiere, il Vomero, e della città tutta.

26 aprile 1983

Era un martedì quando un autobus partì dal quartiere Arenella per portare 48 studenti e 3 accompagnatori in gita sul Lago di Garda.

Sull’autostrada A/1, nei pressi dell’uscita Firenze Certosa, all'interno della galleria del “Melarancio”, lo scontro con un tir che trasportava un gigantesco tubo d’acciaio che sventrò l'autobus e uccise 11 bambini, da allora per sempre i "fiori del Melarancio". Una messa, stamane, nella Chiesa della Rotonda, come ogni anno, li ricorda.

I bambini che morirono nell’incidente furono Annalisa Di Girolamo, Eva De Cicco, Francesca Ielpo, Stefania Bianchi, Alfredo Lombardo, Alessandro Sturatti, Eduardo Aurino, Gianpaolo Cajati, Maurizio Autunno, Riccardo Pironti e Ruggiero Giancristofaro.

I loro volti sorridenti sono impressi per sempre nel ricordo dei napoletani. I loro corpi sono stati sepolti assieme, in una cappella del cimitero di Poggioreale. "Peccato solamente che la targa che ricorda i ragazzi all'esterno della Chiesa della Rotonda e quella con il nome della strada a loro intitolata siano ormai logorate e deteriorate dal tempo. Chissà se in occasione del quarantennale dalla strage la politica, locale e cittadina, vorranno dare nuova luce e nuova vita a quelle targhe: sarebbe davvero un bel modo per ricordare di più e meglio quei cari e sfortunati ragazzi" si chiede dalle pagine Facebook il giornalista vomerese Mario Amitrano