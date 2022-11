Mediterranea, nuova missione da Napoli all'Ucraina: come partecipare

Alla fine del mese di novembre da Napoli partirà una nuova missione umanitaria di Mediterranea Saving Humans, nell’ambito del progetto Med Care for Ukraine. "Stiamo raccogliendo farmaci generici, prodotti per l’igiene, cibo a lunga conservazione, coperte pesanti, prodotti per bambin? (omogeneizzati, pannolini)", fa sapere l'organizzazione.

Sui social è stata fornita una lista dei punti di raccolta organizzati grazie alla rete formata da associazioni, centri sociali e collettivi che in Campania sostengono il progetto Med Care for Ukraine. "Chiediamo a tutt? di sostenere il progetto anche con una donazione, per permetterci di continuare a dare supporto a chi la guerra la paga tutti i giorni, i civili", aggiunge ancora Mediterranea Saving Humans.

I punti di raccolta degli aiuti umanitari per "Med Care for Ukraine" a Napoli sono: Sgarrupato Occupato, Vico Lepre a Ventaglieri 17 (Montesanto) tutti i lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18; Alfi Napoli Le Maree, Vico S.Geronimo 17 (Centro storico) il 12 novembre dalle 16 alle 20; Boscoreale, Collettivo Small Axe, Via Giovanni della Rocca 252 tutti i giovedì dalle 16 alle 19:30 e tutte le domeniche dalle 15 alle 19; Presidio Libera Portici “Teresa Buonocore e Claudio Taglialatela ”Villa Fernandes, via A. Diaz n. 140 tutti i giorni dalle ore 17.