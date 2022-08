Da Torino a Sorrento in bici per raccogliere fondi contro il cancro: la sfida del primario napoletano

Una pedalata in solitaria da Torino a Sorrento per raccogliere fondi per la ricerca in oncologia e la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus. È la sfida - riportata dai colleghi di TorinoToday.it - che affronterà il professor Massimo Di Maio, napoletano, direttore della oncologia medica universitaria dall'ospedale Mauriziano di Torino.

Di Maio partirà sabato 27 agosto per Sorrento, per dare vita a un evento sportivo di beneficenza con l'obiettivo di sollecitare donazioni e una raccolta fondi per la Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, finalizzati al sostegno di progetti di ricerca scientifica condotti presso l'oncologia dell'ospedale torinese.

Appassionato di ciclismo, Di Maio partirà simbolicamente alle 8.30 dal giardino Parlante dell'ospedale Mauriziano e raggiungerà la sua regione di origine dopo 7 giorni, attraversando Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Un sito seguirà il ciclista lungo tutto il percorso dando conto quotidianamente della tappa del giorno. Ogni tappa proporrà un tema di riflessione all'oncologo e al pubblico. Massimo Di Maio ci metterà l'energia delle gambe, ma per sostenere i progetti di ricerca occorrono finanziamenti.

Come donare

Per effettuare una donazione si può eseguire un versamento sul c/c bancario intestato alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus presso: UNICREDIT S.p.A. Filiale Torino Turati - C.so Filippo Turati n. 48 - 10128 Torino. IBAN: IT70G 02008 01138 00010 1990420. Nella causale occorre indicare: "per l'Oncologia - Torino Sorrento 2022". Per ricevere la ricevuta bisogna inserire l'indirizzo o nell'ordine di bonifico o, in alternativa, comunicato allo 011/5082508 o all'indirizzo mail: fondazionescientifica@mauriziano.it.