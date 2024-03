Pronto soccorso in Campania, in arrivo una boccata d'ossigeno sul fronte medici?

Potrebbe esserci all'orizzonte una buona notizia sul fronte medici dell'emergenza da impiegare presso i pronto soccorso in Campania. Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, infatti, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha annunciato che sono 114 i medici ammessi al concorso unico regionale.

"Un mese fa abbiamo deciso di fare un ultimo tentativo dopo che le varie asl della Regione avevano bandito concorsi rivolti ai medici dell'emergenza, quelli da impiegare nei pronto soccorso, che erano andati deserti. Abbiamo pensato di fare un ultimo tentativo, avviando un concorso unico regionale, dando mandato ad un'asl di bandire questo concorso, al servizio di tutte le asl e le aziende. Si sono chiusi i termini e, questa è una notizia incoraggiante, hanno fatto richiesta di partecipazione 276 medici. Ne sono stati ammessi 114, mentre 162 non sono stati ammessi per mancanza di titoli. Dei 114 medici ammessi al concorso abbiamo 27 specialisti in medicina di urgenza, 23 sono i medici laureati impegnati nelle scuole di specializzazione, 64 sono medici che hanno un'esperienza almeno triennale di lavoro presso i pronto soccorso", ha spiegato il governatore campano.

"Se si confermano questi numeri e se alla fine accetteranno, perchè spesso partecipano ai concorsi ma quando poi si devono firmare i contratti non si presentano, se abbiamo anche 100 tra medici e specializzandi che arrivano alla fine di questo concorso, noi avremo davvero una boccata d'ossigeno per i nostri pronto soccorso. E potremmo, inoltre, evitare di fare una scelta che hanno fatto in altre regioni, e che in Campania non abbiamo fatto, che è quella di utilizzare medici che fanno parte delle cooperative, i cosiddetti 'gettonisti', che costano il triplo rispetto a un medico strutturato in un'asl o in un ospedale e ovviamente non offrono una prestazione sempre adeguata. Se si confermano questi numeri, noi avremo la possibilità di organizzare almeno i pronto soccorso principali senza fare ricorso ai gettonisti. Mi auguro con tutto il cuore che si presenti almeno il 90% dei medici che sono stati ammessi perchè in possesso di titolo. Sarebbe veramente una boccata d'ossigeno fondamentale per noi. Alla Asl Napoli 3, ad esempio, abbiamo solo 4 medici specialisti in medicina di emergenza. Si fa fatica a fare veramente i turni negli ospedali più grandi", ha aggiunto De Luca.

Le liste d'attesa

Il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha parlato anche della questione liste d'attesa: "Stiamo facendo anche un approfondimento di merito per quanto riguarda le liste d'attesa. Anche qua abbiamo alcune emergenze che dobbiamo affrontare, con tempi insostenibili per quanto riguarda le visite oculistiche e le visite ortopediche. Stiamo meglio, invece, per quanto riguarda la diagnostica. Abbiamo fatto un accertamento dettagliato: per una mammografia, ad esempio, servono in media non più di due settimane. Tempi medi significa una media tra le prestazioni che offriamo nelle strutture private convenzionate, che sono rientrate a pieno titolo nelle prenotazioni delle liste di attesa. Quando un cittadino si prenota, quindi, noi offriamo la prima disponibilità utile, sia nella struttura pubblica, sia in quella privata convenzionata. Dobbiamo fare qualcosa in più, ma stiamo molto meglio di quello che pensavo. Dobbiamo anche fare una campagna di informazione, perchè spesso i nostri concittadini non lo sanno. E questo deve riguardare in maniera particolare controlli 'sensibili', come quelli in materia oncologica. Nel giro di pochissimo tempo, saremo all'avanguardia in Italia anche da questo punto di vista".