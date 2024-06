Maturità 2024, le scelte dei ragazzi: guerra, social, il silenzio e la condanna alla perfezione |VIDEO

Per la maturità 2024 ragazzi e ragazze napoletane optano per la sensibilità. Il silenzio, la condanna alla perfezione, il conflitto in medio-oriente sono i temi più quotati per la prima prova, quella di italiano. La scelta era tra tre tipi di prova: l'analisi del testo, il testo argomentativo e il tema d'attualità. Per la prima tipologia proposti Ungaretti e Pirandello; per la seconda la scelta era tra una riflessione sull'atomica di Giuseppe Galasso e 'Riscoprire il silenzio' della giornalista Nicoletta Polla Mattiot; infine, Rita Levi Montalcini e l'elogio dell'imperfezione uno scritto tratto da 'Profili selfie e blog' di Maurizio Caminito erano le scelte per il tema. Al nostro microfono i giovani spiegano le loro scelte, i motivi che li hanno guidati e le preoccupazioni per le prossime prove.