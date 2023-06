Maturità 2023, le emozioni dei ragazzi prima dell'esame |VIDEO

Estate ed esame di maturità iniziano nello stesso giorno. Per pensare al mare ci sarà tempo, oggi la testa dei ragazzi è sulla prima prova dell'esame di Stato. Davanti al Liceo Villari di Napoli c'è ancora chi porta i segni dei festeggiamenti a San Martino della notte prima, ma a prevalere è l'ansia per le tracce.

La speranza dei maturandi è di trovare Italo Svevo, una sceltà unanime della platea dell'Istituto. Ansie, paure, speranze di un passaggio importante per la vita di ogni adolescente. Ma come ci racconta una studentessa in questo video: "Ormai, quello che è fatto è fatto".

Ma la speranza di Svevo si spegne dopo pochi minuti, il tempo di scoprire le tracce di quest'anno. Per l'analisi del testo, infatti, il Ministero ha scelto 'Alla nuova luna' di Salvatore Quasimodo e un brano de 'Gli indifferenti' di Alberto Moravia. Il testo argomentativo dovrà trattare dell'idea di nazione di Federico Chabod. Tema scientifico su Piero Angela, Oriana Fallaci per quello artistico-letterario. Per l'attualità, i ragazzi potranno scrivere una lettera aperta al Ministro Bianchi sull'esame di Maturità, oppure trattare 'Elogio dell'attesa nell'era di Whatsapp di Marco Belpoliti.