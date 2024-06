Manfredi ricorda Matteotti a 100 anni dall'omicidio

A cento anni esatti dall'omicidio di Giacomo Matteotti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deposto una corona d'alloro dinanzi alla lapide che ricorda l'impegno del politico antifascista Giacomo Matteotti che, con i suoi interventi alla Camera dei Deputati, denunciò i soprusi del nascente regime dittatoriale.

La lapide in marmo, collocata nel 1945 in via Pessina, nel quartiere San Lorenzo, è stata di recente oggetto di un intervento di restauro curato dalla Napoli Servizi, con l'autorizzazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, su impulso dell'Ufficio Cultura e in collaborazione con il Servizio Patrimonio.