"Riporterò Napoli ai fasti e alla velocità che merita". Matteo Salvini presenta il programma investimenti

Arriva a Pietrarsa con largo anticipo Matteo Salvini e incontra i vertici della Lega. Si concede quindi ad una lunga intervista con la stampa presente. Il ministro per le Infrastrutture è contento e rilassato e non lascia spazio per alcuna polemica. Scherza sull'approvazione ricevuta da parte di De Luca al programma di investimenti per il territorio, ha parole di approvazione per la giunta Manfredi anche se ammette che la Lega sta lavorando per preparare Napoli ad un sindaco leghista.

"Leggevo ieri con curiosità le parole di De Luca che è a favore delle grandi opere e del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera necessaria da realizzare. Vuol dire che ogni tanto anche secondo De Luca faccio qualcosa di buono. Mi porto a casa almeno questo complimento", afferma il ministro.

Nel pomeriggio, intanto, Salvini sarà a via Verdi, in Consiglio Comunale, che ha visto il passaggio alla Lega quattro giorni fa del consigliere Domenico Brescia.

Le opere in Campania

"Sulle nuove opere in progettazione in Campania ci sono 21 interventi per oltre 7 miliardi di budget totale. Alcune di queste opere: sulla Statale 22 un investimento per 66 milioni e altri 460 milioni per la Statale 372 Telesina, un intervento di prossimo avvio. Dal Sannio ci spostiamo ad un'altra grande opera finanziata e in progettazione ovvero la Statale 268 del Vesuvio. Anche qui con raddoppio da due a quattro corsie. L' ultima di queste iniziative finanziata con un miliardo e mezzo riguarda il collegamento autostradale Caserta- Benevento", conclude Salvini.