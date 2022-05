Mattarella a Napoli, limitazioni al transito dei mezzi pubblici in alcune strade cittadine

Anm informa che a seguito della visita istituzionale a Napoli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, venerdì 27 maggio, potranno verificarsi disservizi per le limitazioni imposte al transito dei mezzi pubblici in alcune strade cittadine.

In particolare si dispone la sospensione delle seguenti linee filotranviarie:

- linee filoviarie 202, 204 e 254

- linee tranviarie 1, 2 e 4.

Per quanto riguarda le linee bus, sono previste le seguenti variazioni:

- tra le 11:30 e le 13:30 e tra le 15:00 e le 16:00, le linee 151 e 154 non transitano per via Marina ma per corso Umberto; nelle medesime fasce orarie Alibus limita in piazza Bovio senza impegnare il porto;

- tra le 12:00 e le 13:00 e tra le 14:30 e le 16:00, la linea 140 non percorre via Posillipo ma via Petrarca in andata e al ritorno;

- tra le 12:00 e le 13:00, servizio fermo per le linee che interessano Capodimonte e via Miano (168-178-3M-C67) mentre la C63, dai Ponti Rossi, limita al Volto Santo.

Ulteriori variazioni e limitazioni - rende noto Anm - al momento non prevedibili potranno essere disposte sulla base dell’evolversi della situazione.