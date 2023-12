Cecchi Paone e Antolini sposi a al Maschio Angioino: "Napoli riconosce ogni tipo di amore e di famiglia" | VIDEO

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini per questo Natale si sono regalati un matrimonio che diventa anche un simbolo per i diritti civili di tutta la comunità LGBT, non solo per le battaglie legate al matrimonio egualitario e alla stepchild (ossia l'adozione del figlio da parte del partner), ma anche perché la loro unione arriva pochi giorni dopo la dichiarazione di Papa Francesco che approva la benedizione in chiesa delle coppie omosessuali.

Rappresenta tutto questo la loro unione civile celebrata nella Sala della Loggia del Maschio Angioino da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, andando ben oltre il glamour, le indiscrezioni sugli ospiti famosi che sono stati invitati e che concretamente stanno prendendo parte al ricevimento che si sta svolgendo in queste ore al Teatro Sannazaro dove al posto della platea ci sono sontuosi tavoli imbanditi in cui prevalgono i colori bianco e rosso. Soprattutto, si va ben oltre il gossip dalle sue sfaccettature più pruriginose: i 39 anni di differenza tra Cecchi Paone e Antolini ha dato adito a critiche fin dall'inizio della loro relazione, ma la coppia ha sempre fatto spallucce e hanno seguito la loro strada vivendo la loro storia d'amore alla luce del sole, cogliendo anche l'occasione di parlare di diritti, per diventare un esempio e un invito a continuare a combattere per tanti.

Il loro è un amore nato durante la pandemia, quando il giovanissimo Simone lo contatta su Instagram, molte conversazioni in chat e poi l'incontro a Rimini durante un convegno. Il resto si sa: le partecipazioni nel salotto di Barbara D'Urso quando era alla conduzione di Pomeriggio 5, l'intervento di Maurizio Costanzo per far riavvicinare Simone alla famiglia che in un primo momento non vedeva di buon occhio le scelte fatte da Simone e che, oggi, è stata accanto a lui in questo giorno così importante per lui tenendo per mano Melissa, la bambina di 5 anni che Simone ha avuto a 17 anni dalla fidanzata dell'epoca e che ha fatto da damigella al papà.

La scelta di sposarsi a Napoli

La piccola Melissa è, probabilmente, la ragione fondamentale per la quale la coppia ha scelto di sposarsi: il giornalista e divulgatore scientifico ha il desiderio di adottare la figloletta del neo marito, cosa che al momento è impossibile in Italia. Cecchi Paone chiede a Simone di sposarlo poco dopo la loro partecipazione a L'Isola dei famosi, riunendo la loro famiglia allargata quest'estate nel loro rifugio per le vacanze.

Durante il Pride di Napoli il Sindaco Mafredi, grande amico di Alessandro Cecchi Paone, propone di officiare la cerimonia a Napoli. La coppia accetta al volo perché entrambi legati alla città: Cecchi Paone ha trascorso due anni della sua infanzia proprio qui a Napoli e attualmente ha una cattedra alla facoltà di Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, mentre Simone per alcuni anni ha lasciato Fermo, sua città Natale, per vivere un periodo qui.

"Siamo contenti di sposarci qui a Napoli, alla quale siamo entrambi molto legati" raccontano i neo sposi ai giornalisti qualche minuto prima che la cerimonia iniziasse "Questa è una città inclusiva che riconosce ogni tipo di amore e di famiglia. E' molto più avanti del resto dell'Italia e della sua politica".

Sono gioia allo stato puro dando anche uno schiaffo morale ai ben pensanti e a chi ha insinuato che fosse anche un'unione d'interesse, in quando i due neo coniugi hanno scelto come regime la separazione dei beni, mettendo a tacere pettegolezzi che non mancano mai. Pimpanti ed elegantissimi in blu con abiti classicheggianti e che rispecchiano le loro personalità: un frac dal colore carta di zucchero per Simone che risalta il suo fisico atletico e asciutto disegnato dallo stilista Emiliano Bengasi, un abito di alta sartoria napoletana raffinato con camicia di seta creato da Gianni Molaro, un'istituzione per gli abiti da cerimonia.

Sono accolti con calore e affetto dagli invitati e anche dalla gente comune che chiede alla coppia selfie. Qualche volto noto come l'attrice Vittoria Schisano e tanti esponenti delle associazioni LGBT.

La cerimonia si conclude con un video messaggio affettuoso di Emma Bonino che avrebbe dovuto essere presente e avere un ruolo centrale durante le nozze insieme a Cristina Navarro, ex moglie di Alessandro Cecchi Paone e a Ilenia Antolini, cugina di Simone Antolini, entrambe loro testimoni.

Tanti gli ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo attesi per i festeggiamenti al Teatro Sannazaro come Alfonso Signorini, Marisa Laurito e Myrta Merlino.