Wedding, Enzo Miccio: "Siamo esausti. Per gli sposi la preparazione del matrimonio si trasforma in un incubo"

Il noto wedding planner Enzo Miccio, in un lungo post su Facebook accompagnato da un video messaggio, ha voluto far presente le grandi difficoltà che sta affrontando il settore, causa Covid-19.

"Sono qui, ancora una volta, per schierarmi prontamente a sostegno del mio settore e a chiedere le dovute risposte al Governo dopo più di un anno di chiusure. Siamo esausti. Ricevo ogni giorno centinaia di messaggi di amici, fornitori e colleghi che non sanno come andare avanti. Per non parlare dei miei cari sposi che vedono trasformarsi un’esperienza meravigliosa come quella della preparazione di un matrimonio in un incubo. Insieme alla Feu - Filiera Eventi Unita - abbiamo deciso di fare un passo importante e concreto che, spero, possa essere decisivo per la nostra realtà. Abbiamo consegnato sul tavolo del Presidente del Consiglio un protocollo che sancisce le regole comportamentali da seguire durante gli eventi in modo da fronteggiare e contenere l’emergenza sanitaria Covid 19. Vogliamo essere ascoltati. Non chiediamo aiuto e ristori. Vogliamo solo lavorare e ripartire in totale sicurezza", scrive Miccio.