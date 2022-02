Matrimoni e Covid, la Sacra Rota: nozze nulle per fragilità psicologica aumentate del 25%

Nell’ultimo anno sono cresciuti del 25% i casi di nullità matrimoniale alla Sacra Rota, in Campania, dovuti alla fragilità psicologica dei coniugi. È l'effetto della pandemia da Coronavirus. La questione è emersa all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale interdiocesano, alla presenza dell’arcivescovo don Mimmo Battaglia.

Nell'occasione il vicario giudiziale Luigi Ortaglio ha spiegato: "Se negli anni '80 e '90 la causa principale per chiedere di annullare il vincolo era la simulazione (quando uno dei coniugi simula o nasconde verità importanti) nel 2021 i casi di nullità sono stati nel 94% dei casi dovuti all’esclusione della prole (uno dei coniugi non voleva figli), nel 34% alla frode, nel 5% all’errore, nel 3% alla mancanza di futuro e nel 44% dei casi all’incapacità, termine che esprime appunto la fragilità psicologica dei coniugi".

Si tratta di un caso di nullità che non si attestava quasi mai oltre il 5% del totale e che in pochi anni è cresciuto in modo esponenziale, evidentemente di recente anche per le implicazioni psicologiche dovute a pandemia e lockdown. Un ulteriore dato, emerso nell'occasione, che fa pensare, è la durata dei matrimoni prima delle richieste di annullamento: è in media di 32 mesi. Sempre più bassa.