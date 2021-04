Covid e matrimoni: la situazione oggi e le nuove regole

Si avvicina la ripartenza per il settore del wedding, particolarmente importante in Campania come particolarmente vessato in questo ultimo anno di emergenza sanitaria. Il 28 aprile le regioni hanno trasmesso infatti al governo le linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – per la ripresa delle attività economiche e, in particolare, proprio per i matrimoni e le cerimonie.

I protocolli in questione sono stati elaborati con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome. Adesso tocca al governo approvare il testo e decidere una data perché si possa ricominciare effettivamente a festeggiare i matrimoni.

La situazione al momento

Al momento, le funzioni religiose che prevedono "la partecipazione di persone si possono svolgere, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni", ha specificato Palazzo Chigi. Sono possibili, quindi, celebrazioni religiose come appunto i matrimoni, ma restano però vietati feste e banchetti, così come restano chiuse le "sale da ballo, discoteche e locali assimilati" mentre sono consentite le tumulazioni e le sepolture "rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono".

Il protocollo in corso d'approvazione

Riportiamo di seguito le linee guida che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha diramato per la ripresa delle attività, nello specifico per quanto riguarda le cerimonie.