Matilde Gioli pazza di Napoli: "Preferirei la cittadinanza onoraria al David di Donatello"

Matilde Gioli è pazza di Napoli. Ad ammetterlo è stata la stessa attrice che, questa mattina, all'Hotel Vesuvio, ha preso parte alla presentazione del nuovo film di Alessandro Siani "Tramite amicizia" che la vede protagonista.

Nel parlare della possibilità che il Napoli vinca lo scudetto, l'attrice - interista - ha rivelato: "Sono interista, ma ho un grande rapporto con il Napoli. Ho visto un Napoli-Juve in Curva e per i Fedayn sono un portafortuna".

"Penso che per unìappasionata come me di questa città ci sono ancora tante cose da scoprire. Sono una napoletana mancata", ha detto ai giornalisti presenti.

Poi, Siani le ha chiesto: "Preferisci la cittadinanza di Napoli o il David?" E l'attrice senza pensarci troppo ha risposto: "Sicuramente la cittadinanza. Ci faccio poco col David?".