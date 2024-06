Trent'anni senza Massimo Troisi: "Gigante della recitazione, come Totò ed Eduardo"

Il 4 giugno del 1994 la scomparsa di un gigante dell'arte della recitazione come Massimo Troisi, a causa di un trapianto rimandato troppo a lungo 'per poter girare il Postino con il mio cuore'. In tanti oggi hanno voluto omaggiare l'attore e regista di San Giorgio a Cremano con un ricordo o una testimonianza.

Arbore: "Massimo era l'altra Napoli"

"Massimo Troisi per me ha rappresentato 'l'altra Napoli', come Pino Daniele e tanti altri artisti. Mi era arrivata l'eco di questo 'rivoluzionario' che, assieme a Lello Arena ed Enzo Decaro, aveva formato un trio meraviglioso. Con Massimo nacque poi una bella amicizia, sincera, molto vera. Ebbi la fortuna di essere suo vicino di casa. Ricordo che non gli piaceva molto andare in giro, firmare autografi, e qualche volta dovevo convincerlo con la forza ad andare a teatro o ad ascoltare ad esempio Paolo Conte". Queste le parole di Renzo Arbore, riportate sul sito dell'Anci. Dal punto di vista cinematografico - dice Arbore - siamo nati un po' insieme, io con il mio primo film Il papocchio, lui con l'esordio di Ricomincio da tre. Mi invitò alla proiezione privata della pellicola, temeva che il pubblico non l'avrebbe capito; dopo pochi minuti di visione gli dissi 'Guarda che il film è un capolavoro'. Infatti fu un grandissimo successo, gli portai fortuna".

Manfredi: "Simbolo di una napoletanità disincantata"

"Troisi è il simbolo di una napoletanità dolente ma disincantata, capace di negare tutti gli stereotipi che hanno sempre colpito la nostra città.Troisi è stato un artista straordinario - spiega il primo cittadino di Napoli - che ha segnato momenti indimenticabili della nostra vita. Ha saputo raccontare il mondo attorno a lui con la sua incredibile ironia, con disincanto, con la capacità di colpire con ferocia i luoghi comuni che spesso ci attanagliano. Secondo il suo insegnamento - conclude Manfredi - per poter vincere il pregiudizio, che spesso colpisce tanti, bisogna usare le armi potentissime dell'ironia".

De Luca: "Lo ricordiamo sempre con affetto"

"È stato uno dei giganti dell'arte della recitazione, uno dei volti di Napoli accanto a Eduardo e a Totò. Lo ricordiamo sempre con grande affetto e con enorme gratitudine per le emozioni che continua a regalarci". Così, in un post sui social, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.