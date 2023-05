Massimo Ranieri torna in tv con un nuovo show: "Parlerò anche di fallimenti e amori che finiscono (sempre per colpa mia)

Massimo Ranieri in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ripercorre la sua carriera e parla dei progetti futuri.

Dal libro “Tutti i sogni ancora in volo” è all'orizzonte uno spettacolo teatrale e a breve uno show televisivo di due puntate su Raiuno. "Sarà l’occasione per raccontarmi con grande sincerità al pubblico. Anche a chi, legittimamente, non viene a teatro e non mi conosce ancora bene. Diciamoci la verità, i personaggi dello spettacolo in genere mostrano quello che desiderano la gente sappia. Ma ovviamente tutti abbiamo i nostri momenti felici e quelli più difficili. Mica siamo alieni! Nelle vene scorre sangue, non acqua. Ecco, questa volta sono pronto a parlare anche di delusioni, di dispiaceri, di fallimenti, di amori che finiscono. E finiscono sempre per colpa mia", spiega l'artista. Tra gli ospiti attesi nel programma, rivela, tra gli altri Tiziano Ferro e Gianni Morandi. Rocío la compagna di viaggio tv: "Meravigliosa. Avrei dovuto fare un film con lei ma la pandemia ci ha fermato. Ci eravamo ripromessi di lavorare insieme prima o poi ed eccoci qua".

Teatro

"Il mio sogno da sempre è quello di portare in scena “Zio Vanja” di Anton Cechov, un autore di cui sono fan sfegatato e un testo che amo follemente da 40 anni", prosegue.

E dopo la parentesi televisiva, il 24 luglio la ritroveremo su un palco unico al mondo. "Sarò a Caracalla con una grande orchestra di 50 elementi e uno spettacolo meraviglioso. Un sogno che era in volo e che finalmente è “atterrato”. Ancora non ci credo", conclude Ranieri.