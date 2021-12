Festival Sanremo, Amadeus annuncia i cantanti in gara: torna Massimo Ranieri

A poco meno di due mesi dalla partenza del Festival di Sanremo 2022 (1-5 febbraio), Amadeus ha annunciato al Tg1 i cantanti in gara. Parterre di alto livello con ritorni eccellenti come quello di Massimo Ranieri, storico vincitore con Perdere l'amore della competizione canora nel 1988.

Ecco i primi cantanti annunciati dal presentatore del Festival: Elisa, Dargen & Donatella Rettore, Gianni Morandi, Dito nella piaga, Noemi, Hi snob, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di lista, Ana Mena, Achille Lauro Aka7even, D’Amico, Emma, Fabrizio Moro, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, Iva Zanicchi, Mahmood e Blanco, Michele Bravi, Rkomi.

Le presenze in gara a Sanremo

Giovanni Calone (vero nome di Massimo Ranieri) è stato ospite al Festival di Sanremo 2020 duettando con Tiziano Ferro sulle note di Perdere l’amore. L'artista, che vanta più di quattordici milioni di dischi, pubblicando in carriera 31 album e 36 singoli, è stato in gara a Sanremo per sei volte:

1968: settimo posto con Da Bambino

1969: decimo posto con Quando l’amore diventa poesia

1988: primo posto con Perdere l’amore

1992: quinto posto con Ti penso

1995: quindicesimo posto con La vestaglia

1997: nono posto con Ti parlerò d’amore