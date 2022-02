Massimo Ranieri a Domenica In: "Ho ricevuto un dono che mi ha tirato fuori dalla fame"

“Io mi sento un privilegiato e toccato da Dio che mi ha dato questo dono che mi ha tirato fuori dalla fame. Ringrazio il Padreterno per questo mestiere. Non ho mai fatto i giochini che facevano i bambini, ma questo Gianni che è in me ha ancora voglia di divertirsi, è come se avessi sette anni quando all’epoca lavoravo", ha rivelato Massimo Ranieri a Mara Venier durante la puntata di ieri di Domenica In.

“La canzone che più mi emoziona è 'Vent'anni' perché vincevo Canzonissima nel ’71 ed io compivo vent’anni e poi è una canzone che mi riguarda. E ancora oggi io sono 52 anni che la canto, mi emoziono ancora come la prima volta", spiegato l'artista.

Sulla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, Ranieri ha infine affermato: "Ero preoccupato perché andavo ad affrontare i giovani. invece mi guardavano con ammirazione. Quest’anno questa canzone è stata un cazzotto allo stomaco. La stessa emozione di Perdere l’amore. E’ una canzone così potente e lacerante per un dramma ancora molto grave”.