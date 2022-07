Massimo Ranieri, il messaggio ai fan sui social: "Sto bene, grazie sempre per tutto quello che mi date"

"Ciao, è un po' di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, per il ben noto incidente che mi è successo a Napoli due mesi fa. Comunque sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo. Grazie sempre per tutto quello che mi date". Questo il messaggio di Massimo Ranieri ai suoi fan in un video pubblicato sulla pagina Facebook "Massimo Ranieri Official".

"Da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci "vediamo" su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di "Sogno e Son Desto". Vi abbraccio tutti aspettando settembre per tornare dal vivo!", scrive l'artista napoletano sulla sua pagina social.