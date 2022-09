Nuova apertura per Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Pozzuoli

Mascolo porta il suo panuozzo originale di Gragnano anche a Pozzuoli. Per ora non c'è una data, ma dai profili social arriva la notizia che il nuovo punto vendita aprirà in via Campi Flegrei 7. "Prossima apertura a Pozzuoli, Panuozzo®? di Gragnano della famiglia Mascolo che dal 1983 prepara un prodotto di qualità con la formula di preparazione segreta", si legge in un post.

La storia del panuozzo di Mascolo

L'antica tradizione "dell'arte bianca" si riscopre a Gragnano, ridente cittadina a pochi passi dalla Penisola Sorrentina, ad opera di Giuseppe Mascolo! Nella pizzeria, Giuseppe Mascolo non si limitò ad offrire solo la già famosa pizza napoletana ma, facendo tesoro delle proprie esprienze e dei ricordi

di famiglia, cercò di presentare alla propria clientela un nuovo prodotto.

Fu grazie a questa voglia di innovazione che nel 1982 Giuseppe Mascolo ideò e lanciò sul mercato il "Panuozzo©?", la cui bontà ha permesso una rapida diffusione del prodotto prima nel mercato locale, poi campano e successivamente nelle regioni limitrofe. Oggi la notorietà del Panuozzo riguarda l'intero territorio italiano

e molti sono stati tentativi di imitazione.

Panuozzo è un marchio registrato di proprietà della famiglia Mascolo, la quale custodisce gelosamente la formula di preparazione e di cottura del prodotto.