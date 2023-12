Disney sceglie Napoli, fuochi d'artificio e giochi di colore al Maschio Angioino|VIDEO

Premiere italiana del film Wish

Disney ha scelto Napoli per lanciare la campagna ispirata al nuovo film, "Wish", in occasione dei 100 anni della casa di animazione statunitense.Party esclusivo al Maschio Angioino, con fuochi d'artificio e giochi di luci.

"Anche Disney guarda a Napoli. La bellissima presentazione di Wish sulla splendida cornice del Maschio Angioino", è il commento della presidente della I Municipalità, Giovanna Mazzone.

L'evento sarà ripetuto a Roma (10 dicembre, piazza San Silvestro) a Torino (16 dicembre, piazza Bodini) e Milano il 18 in largo Treves.

Il film Disney

Il film d'animazione diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn narra la storia della stella dei desideri, simbolo della casa di produzione Disney.