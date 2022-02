Bandiera dell'Ucraina sui monumenti e manifestazioni: Napoli si mobilita contro la guerra

Mentre prosegue l'offensiva russa, si moltiplicano le iniziative di solidarietà in Italia ed Europa verso la popolazione ucraina. Così come in altre città del paese, anche Napoli fa dei suoi monumenti un simbolo per la pace: su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi, infatti, stasera dalle ore 19 il Maschio Angioino sarà illuminato con i colori blu e giallo della bandiera dell'Ucraina.

Intanto è stata indetta anche una manifestazione, domenica prossima 27 febbraio alle 11 in piazza Dante. Il sit in è stato organizzato da Più Europa e parteciperanno anche rappresentanti della comunità ucraina.

Nella giornata di ieri invece a colorarsi dei colori della bandiera dello stato dell'est Europa è stato il palazzo della Camera di commercio partenopea, mentre in serata si era tenuto un corteo pacifista.