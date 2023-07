Tornano le mascherine chirurgiche in città: usate per sfuggire alle telecamere della ztl

Tornano le mascherine chirurgiche in città, non per proteggersi dai virus nell’aria ma dalle telecamere dei varchi ztl.

Nei guai un 25enne e una 29enne, che avevano applicato la mascherina alle targhe delle loro auto pur di passare indenni lungo il viale che porta all’isolotto di Nisida, scoperti dai carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Per i due giovani serata rovinata e una denuncia penale.