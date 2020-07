"Entri in negozio senza mascherina? Il pane lo paghi di più": l'iniziativa

Simpatica iniziativa di un panificio di Palma Campania, volta a scoraggiare l'ingresso – passabile di multa – nel negozio senza mascherina. L'idea è Mario Franzese, titolare di "Le Delizie del Forno" in via Trieste: pane a prezzo maggiorato per i trasgressori.

I clienti che entrano in negozio senza indossare il dispositivo di protezione ci sono sempre, questo nonostante le multe salatissime introdotte da Vincenzo De Luca con l'ultima ordinanza. Da qui l'idea originale e forte. “Entri senza la mascherina nel negozio? Allora il panino non lo paghi 0,25 centesimi, ma 5 euro”, spiega il titolare.

Un modo per invitare alla responsabilità, ma anche per tutelarsi da parte dell'esercente: la Regione Campania ha disposto anche la chiusura di quegli esercizi commerciali nei quali dipendenti o clienti dovessero essere sorpresi senza mascherina.