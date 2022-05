Covid: la mascherina resta obbligatoria nei luoghi di lavoro

L'obbligo di mascherina al lavoro non verrà abolito, almeno per ora. Il governo conferma la linea della prudenza ed è pronto a prorgare fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro, il Protocollo sulle misure per contrastare il Covid. Protocollo che, ricordiamo, è stato messo nero su bianco insieme alle parti sociali il 6 aprile 2021 e che prevede, tra le altre cose, appunto, l’uso obbligatorio delle mascherine "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto".

Sono state confermate, quindi, tutte le misure di protezione: le mascherine saranno ancora fornite dai datori di lavoro come Dispositivo di Protezione Individuale e anche le altre misure in vigore andranno rispettate. La decisione è arrivata oggi dal ministero del Lavoro e dal ministero della Salute al termine di un tavolo in videoconferenza con Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria ed altre associazioni di categoria.

La stessa decisione sarà formalizzata a breve in un verbale. Non è escluso, però, che ci possa essere un nuovo tavolo di discussione per una ulteriore valutazione che tenga conto dell'evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno.