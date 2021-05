De Luca, le mascherine restano obbligatorie: "Da indossare anche a contagio quasi azzerato"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è oggi intervenuto alla sessione pubblica del Consiglio di Presidenza di Confindustria Campania. Il governatore ha sottolineato che bisognerà aspettare per rendere non obbligatoria la mascherina. "Dio non voglia ci ritroviamo a settembre con una ripresa del contagio. Portare la mascherina - sono state le sue parole - è un piccolo sacrificio rispetto alla chiusura di interi settori economici e quindi credo che dovremo indossarla anche quando il contagio sarà quasi azzerato".

"Noi - ha sottolineato ancora De Luca - ci muoveremo in questa direzione. Adotteremo ordinanze di rigore per quanto riguarda comportamenti che non sono sconvolgenti per la vita delle persone, almeno all'esterno".

"Dobbiamo dire con grande convinzione e senza timore di smentita che la regione Campania non è che ha retto bene, ha retto meglio di ogni altra regione d'Italia". Questo per "il livello di occupazione delle terapie intensive e il numero di decessi per Covid. Rispetto a questi due parametri, che non si prestano a imbrogli statistici - ha sottolineato De Luca - la Campania è la prima regione d'Italia. Questo dato è confermato dal fatto che il contesto nel quale abbiamo ottenuto questi risultati, che sono un primato nazionale: è il contesto più difficile d'Italia perché abbiamo la densità abitativa più alta d'Italia e quindi la possibilità di diffusione del contagio più alta, e abbiamo il numero più basso di personale sanitario rispetto alla media nazionale, 20mila dipendenti in meno. Non so quanti in Italia avrebbero prodotto i risultati che abbiamo prodotto qui in Campania così".

Inoltre, ha aggiunto De Luca, "abbiamo avuto meno vaccini di tutte le altre regioni d'Italia: fino a una settimana fa avevamo 230mila dosi di vaccino in meno, non è una piccola cosa. Nonostante tutto questo abbiamo prodotto i risultati di tranquillità e sicurezza che abbiamo dato alla nostra comunità. Siamo la prima regione d'Italia nella capacità di contrastare il Covid".