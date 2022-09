Il film "Nostalgia" di Martone rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023

'Nostalgia' di Mario Martone è il film scelto per rappresentare l'Italia alla 95esima edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”. A deciderlo è stata la Commissione di Selezione, istituita dall'Anica su incarico dell’“Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, riunita dinanzi ad un notaio e composta da Nicola Borrelli, Laura Delli Colli, Arianna Finos, Concetta Gulino, Ferzan Ozpetek, Andrea Romeo, Matteo Rovere, Iginio Straffi, Alessandra Querzola.

'Nostalgia', quindi, è in lizza per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. L'annuncio è arrivato dalla Mad Entertainment che ha prodotto il film.