Martina Coraggio la voglia di diventare attrice

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Entrata da poco nel cast artistico della Management Bruno Coscia, subito è stata scelta per uno spot video per i social di un'importante marchio di caffè. Ma ha detta del suo Manager Bruno Coscia e solo l'inizio che porterà a tanti successi. Martina Coraggio giovane Napoletana e tifosissima del Napoli, vanta una laurea in psicologia ma aspira a diventare un'attrice. Dopo varie esperienze come fotomodella ha deciso di affidarsi al management della Management Bruno Coscia nella persona di Bruno Coscia ed il suo staff per avere diverse opportunità in primis in quello cinematografico ma anche televisivo. Bella lo è ma sarà anche brava ? lo scopriremo con il tempo.