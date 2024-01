Marsica, la rivelazione del pop napoletano torna con “'o ssaje solo tu”, in radio e in digitale dal 26 gennaio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da venerdì 26 gennaio è su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “'O SSAJE SOLO TU” (Mia nonna è più social di me / ADA Music Italy), il brano della cantautrice napoletana Marsica. Reduce da un’estate da record con il singolo “T’amo” (oltre 6 milioni di views su Youtube e oltre 700 mila stream solo su Spotify) l’artista è pronta ad affermarsi nel panorama musicale attuale con una canzone d’amore a tratti sorprendente. Un viaggio introspettivo dal sound contemporaneo tra i vicoli di Napoli, dove un amore corrisposto lascia spazio alle paure del poter perdere la persona amata. Una personalità sognante quella di Marsica, imprevedibile e stravagante, simpaticamente svampita, romantica, dal timbro vocale intenso e coinvolgente. Introversa ma non troppo al punto tale da trasformarsi in un vero e proprio vulcano in eruzione: la musica, lei, ce l’ha nel sangue! L’idea di questo nuovo singolo, dal sapore partenopeo e dal ritmo incalzante, è di Luigi De Angelis (fratello di Marsica) il quale ne ha curato parte del testo insieme alla stessa interprete, Amedeo Perrotta (Ames) e Pierluigi Picarelli. Il videoclip, con la regia di Francesco Polise, è visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=JmXJgpDEIPk «Spero con questo brano di riuscire a far arrivare un messaggio di energia e speranza all’ascoltatore. Vivere le proprie emozioni al massimo senza pensare al domani e soprattutto a quanto di brutto accade attorno a noi potrebbe essere un buon punto di partenza.» - racconta Marsica a proposito di “'O ssaje solo tu”. MARSICA IN NUMERI + 84k follower su TikTok +15k follower su Facebook + 50k follower su Instagram Con oltre 55mila stream mensili su Spotify e quasi 29 milioni di visualizzazioni totali sul suo canale YouTube Marsica si conferma un punto di riferimento importante per la scena musicale napoletana. Marsica nasce a Napoli, città in cui non puoi non respirare una certa musicalità in ogni aspetto della vita quotidiana. Fin dall’infanzia si nutre di musica, da quella classica a quella popolare, da quella moderna a quella più spiccatamente contemporanea. All’età di sette anni unisce passione a dedizione attraverso lo studio del pianoforte, per poi perfezionare le sue attitudini musicali al Conservatorio di San Pietro a Majella. Perfeziona la sua voce con gli studi di canto moderno, arrivando così dal 2006 negli innumerevoli “luoghi della musica” di Napoli, tra piazze, locali ed emittenti televisive locali. A settembre 2009 partecipa al Festival della Piedigrotta di Napoli, classificandosi tra i finalisti. Marsica si presenta nel febbraio 2011 con il singolo “Adesso”. Nel 2012 incide una canzone storica che fa parte del repertorio classico napoletano “Indifferentemente” e ne realizza anche un videoclip. Nel 2015 si classifica tra i 60 finalisti di Sanremo giovani con la canzone “Di rosso e di panico”. Nel 2017 inizia un nuovo progetto discografico anticipato dal successo del singolo “Tu si na carezza din’t all’anema”, divenuto sin da subito una vera e propria hit. Da quel momento si susseguono tantissimi successi come “Te penzo sempe” con Ivan Granatino, “A vita mia si tu” con Gianluca Capozzi, “Na Cosa sola” con Rosario Miraggio…e tante altre. Il 4 luglio 2023 pubblica il suo ultimo singolo intitolato “T’AMO”, brano che grazie al boom di ascolti e playlist editoriali diventa una vera e propria hit. “'O ssaje solo tu” è il suo nuovo singolo. Marsica è attualmente impegnata nella preparazione del nuovo progetto discografico di prossima uscita.