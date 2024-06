Napoli perde un suo pezzo di storia: addio al 're degli ombrelli' Mario Talarico

Napoli perde un altro suo pezzo di storia. Si è spento, infatti, Mario Talarico, il 're degli ombrelli' partenopeo, con le sue creazioni note in tutte il mondo presso la tradizionale bottega ai Quartieri Spagnoli.

A dare la triste notizia della scomparsa del grande artigiano partenopeo è stata la pagina social ufficiale dell'azienda, con un messaggio del nipote Mario che oggi porta avanti la tradizione di famiglia: "Purtroppo zio Mario questa mattina è volato in cielo. Ciao zio Mario, ti prometto che non ti deluderò e che sarai fiero di me come io lo sono di te. Mi hai insegnato tanto e io te ne sarò sempre grato e riconoscente. Sei stato un secondo padre per me".

La lunga tradizione familiare della bottega parte nel 1860 e si tramanda di generazione in generazione. Gli ombrelli Talarico arrivano in tutto il mondo, fino alla casa reale d'Inghilterra. Tantissimi sono i personaggi noti, del mondo dello spettacolo, della politica, che hanno fatto o fanno tappa nel negozio nel centro di Napoli durante i loro soggiorni nella città partenopea.