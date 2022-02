Nonna Margherita piange per la nipote Mariagrazia: "Non mangio da giorni. Torna presto"

C'è ancora ansia per le sorti di Mariagrazia Imperatrice. La giovane influencer è ricoverata in un ospedale di Londra per problemi cardiaci. Mariagrazia è nota per i video con sua nonna Margherita che in queste ore si è mostrata disperata.

Dopo aver annunciato la volontà di non pubblicare più aggiornamenti, la donna ha pubblicato un lungo messaggio per la nipote. Un messaggio commovente che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti.

Nel video, Nonna Margherita spiega di non aver voglia di festeggiare neanche il suo onomastico ed ha augurato alla nipote di tornare presto a casa.