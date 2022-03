Mariagrazia Imperatrice, sorpresa degli amici: "Mi hanno portato un pezzo di Napoli a Londra"

Grande sorpresa per Mariagrazia Imperatrice che torna ad uscire dopo il ricovero in ospedale. La giovane influencer napoletana, tra una medicina e l'altra, in attesa di essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, ha passato la serata con alcuni amici napoletani che - come dice lei - le hanno portato "un pezzo di Napoli": la pizza.

Mariagrazia ha documentato la serata con un doppio video. Nel primo era proprio con il gruppo di amici a mangiare la pizza, mentre nel secondo era da sola a casa. Nel rivolgersi ai suoi follower, la giovane ha invitato tutti a godersi la vita, come ha deciso di fare lei nel combattere questa malattia. Inoltre, non è mancato un "messaggio" a chi l'ha accusata di fare sceneggiate. Proprio a questi, Mariagrazia, ha mostrato le medicine che è costretta a prendere.