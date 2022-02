Mariagrazia Imperatrice, parla la madre: "Non è una sceneggiata. Attenti, la vita è una ruota"

Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice. La giovane influencer napoletana è ancora ricoverata in un ospedale di Londra per dei problemi cardiaci. La triste vicenda è diventata virale anche grazie agli aggiornamenti comparsi sulla pagina di Nonna Margherita, ma non sono mancati attacchi da chi crede che sia tutta una sceneggiata.

A prendere le difese della giovane - e di nonna Margherita - questa volta ci pensa la mamma dell'influencer. La donna - che in un video social fa sentire solo la sua voce - risponde per le rime a chi lancia accuse contro la figlia, spiegando che ha dovuto lasciare Londra per occuparsi della madre anziana che rifiuta anche di mangiare.

Nel video le parole della mamma di Mariagrazia Imperatrice