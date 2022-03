Malore improvviso per Mariagrazia Imperatrice: l'influencer torna in ospedale

Torna in ospedale Marigrazia Imperatrice, colpita da un malore improvviso. La giovane influencer, in un video postato sui social, ha raccontato di essere uscita di casa quando, improvvisamente, è stata colpita dal malore. Immediata la chiamata al pronto intervento che l'ha trasportata nuovamente in ospedale.

"I dottori mi avevano avvisato che ci sarebbero stati momenti up e down. Sono di nuovo in ospedale“, spiega. "Non mi vergogno di questa malattia", dice a chi l'accusa di sceneggiata. La giovane, ricordiamo, è stata dimessa da pochi giorni da un ospedale di Londra dove gli sono stati diagnosticati dei problemi cardiaci per i quali dovrà anche subire un delicato intervento.

La giovane, però, questa volta ha documentato il tutto dalla sua stanza di ospedale, facendo preoccupare i tanti follower.