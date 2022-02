Mariagrazia Imperatrice, la nonna sbotta: "Basta aggiornamenti. C'è chi non ha rispetto"

Non ci sarà più alcun aggiornamento sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice. Ad annunciarlo, via social, è stata Nonna Margherita: "Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti, quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà. Mi dispiace immensamente per chi ci stai dando sostegno e forza ma purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto neanche davanti ad una malattia grave. Vi riconcediamo che Mariagrazia si trova in un paese non suo ed è lontana da casa per cui evitate cattiverie gratuite, grazie".

La giovane influencer, ricordiamo, è ricoverata in un ospedale di Londra per alcuni problemi cardiaci. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, ma da qualche giorno la terapia sembra non fare effetto. Nonna Margherita ha aggiornato i fan costantemente, ma qualche commento deve averla "disturbata", tanto da farle prendere questa drastica decisione. La nonna più amata dei social, dopo l'annuncio, infatti, si è limitata a condividere ricordi dell'amata nipote. Il tutto accompagnato da questa scritta: "Mi sento persa senza la mia Mariagrazia".