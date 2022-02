Mariagrazia Imperatrice, arriva la doccia fredda: "La terapia non sta funzionando"

Arriva ancora una brutta notizia sulle condizioni di salute di Mariagrazia Imperatrice. La giovane influencer, ricoverata in un ospedale di Londra, sembra non rispondere alle cure dei medici. L'aggiornamento arriva, ancora una volta, da Nonna Margherita che - insieme a tutta la famiglia - sta vivendo ore di grande ansia e apprensione.

Dopo che nei giorni scorsi la situazione sembrava in miglioramento - con la giovane che aveva lasciato la terapia intensiva - via social arriva una nuova doccia fredda: "Ho appena saputo che la terapia di Mariagrazia non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo".

Qualche ora prima, sempre Nonna Margherita, aveva scritto: "Sono giorni di grande fragilità per noi perché Mariagrazia è ancora in ospedale ancora in cardiologia e purtroppo ancora non è uscita dal pericolo, vi chiediamo amore sensibilità".