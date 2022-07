Colibatteri dieci volte il consentito, "balneazione sconsigliata" a Posillipo e lido Mappatella

Non è un buon momento per fare il bagno nel mare della nostra città. L'Arpac sul proprio portale riporta come "sconsigliata" la balneazione al lido Mappatella, la popolarissima spiaggia di via Caracciolo, e lo stesso vale anche la costa di Posillipo.

La ragione è la più classica: enterococchi intestinali in una concentrazione dieci volte quella consentita dalla legge per la balneabilità, e escherichia coli cinque volte oltre il limite. Insomma, scarichi fecali.

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ha effettuato i rilevamenti lo scorso 19 luglio, ritrovando nelle aree analizzate una notevole quantità di schiuma densa e marrone. Si tratta di due zone in realtà normalmente classificate in modo positivo, quindi non è chiaro cosa sia accaduto recentemente.

Nei giorni precedenti ai prelievi non ci sono state piogge, quindi si esclude possa esserci sato un "troppo pieno" con scarico a mare di acque non depurate. L'ipotesi, piuttosto, è che ci possano essere stati degli scarichi abusivi.