Rinasce a Napoli la pianta marina che "combatte" i cambiamenti climatici

La Posidonia oceanica torna a vivere nel mare di Napoli. E lo fa grazie a un progetto che vede la collaborazione tra due aree marine protette: quella della Gaiola e quella ischitana di Regno di Nettuno. Un'ottima notizia in chiave cambiamenti climatici perché questa pianta sottomarina è fondamentale per l'ecosistema marino.

Decenni di pesca a strascico sotto costa, l’aumento smisurato della diportistica e degli ancoraggi e l’intorbidamento delle acque, complice l’aggressione degli scarichi fognari di una metropoli in costante crescita, l’hanno spazzata via, o quasi. Ma oggi questa pianta cruciale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la sopravvivenza stessa del nostro mare e dei suoi ecosistemi. Il progetto di habitat restoration è concentrato in questi 42 ettari di mare dell'area marina protett della Gaiola. Nasce tutto dai rizomi raccolti in un’area marina protetta vicina, il Regno di Nettuno.

Finanziato nell'ambito della misura europea 1.40 Feamp 2023, il progetto curato dai ricercatori del Parco Sommerso di Gaiola prevede la ripiantumazione sui fondali della Gaiola di nuove talee, a ripristino della Posidonia che qui prosperava molti anni fa, con benefici potenziali importanti per gli ecosistemi ed il ripopolamento ittico del mare. La Posidonia è un habitat prioritario che ospita circa il 20-25 per cento di tutte le specie presenti nel mare nostrum. E com’è noto riveste un ruolo fondamentale anche come polmone del Mediterraneo, perché è in grado di sequestrare grandi quantità di Co2 e produrre circa 20 litri di ossigeno al giorno per metro quadro.

“Il nostro è per ora un progetto sperimentale volto a verificare su piccole porzioni di fondale, individuate grazie a meticolosi studi preliminari, la tecnica di reimpianto più efficace in modo da poter avere dei dati scientifici reali e significativi per valutarne la riuscita e la fattibilità a più larga scala. – spiega il direttore del Parco Sommerso di Gaiola, Maurizio Simeone, ecologo marino che da anni studia i fondali di Posillipo - Si tratta di un passo importantissimo per la Città di Napoli, di un sogno iniziato molti anni fa, abbiamo tutti chiaro il significato di poter rivedere praterie di Posidonia oceanica crescere sui fondali di Posillipo”.