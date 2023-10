Mare Fuori 4: quando andrà in onda e le prime anticipazioni

Per l’attesissima quarta stagione di “Mare Fuori” bisognerà attendere aspettare il primo febbraio 2024 su RaiPlay (e metà febbraio su Rai 2) ma intanto il cast (con il regista Ivan Silvestrini) hanno preso parte alla Festa del Cinema di Roma dove è stata presentata un'anteprima. Ben due episodi dei 12 previsti dalla serie sono stati già visti da diversi addetti ai lavori.

In queste prime puntate “troveranno risposta alcune domande che abbiamo lasciato nella scorsa stagione e porremo nuove domande, vedremo i nostri personaggi cambiare molto” fa sapere il regista Silvestrini. Sarà “una serie più oscura della precedente, che era molto romantica, il contrasto tra oscurità e speranza sarà ancora più forte” e “andremo in profondità nei personaggi sia quelli che conosciamo, che quelli nuovi, come non abbiamo mai fatto prima”.

Venendo ai personaggi, più andiamo avanti “più assistiamo in Carmela a una crescita, non solo d’età ma di maturità, anche per un grandissimo dolore che dovrà affrontare” spiega Giovanna Sannino. Mimmo invece “sarà in situazioni molto complicate dove sarà chiamato a prendere soluzioni difficili – osserva Alessandro Orrei -. Nella serie noi mettiamo l’anima ed è bello vedere come il pubblico percepisca questo calore”. Si può leggere su DonnaModerna.

Sarà “una stagione molto densa, con dei picchi emotivi molto forti – dice Lucrezia Guidone interprete di Sofia -. È un personaggio molto complesso anche perché si affrontano temi importanti. Come la voglia di ricostruirsi nonostante gli errori del passato”. Partecipare a una serie diventata un fenomeno “è una gioia immensa e si sente una responsabilità maggiore vedendo un pubblico così giovane”.

Per Raiz, nei panni di Don Salvatore Ricci “ad arrivare di ‘Mare fuori’ è la scrittura, che resta molto semplice e immediata, anche raccontando cose importanti. Sono argomenti pesanti: attraverso questi giovani personaggi parliamo di figli della nostra società di cui non ci possiamo dimenticare, se prendono una strada sbagliata la responsabilità è anche nostra”. Il leader degli AlmaMegretta, tra gli interpreti, si è molto affezionato soprattutto a Maria Esposito, “che interpreta mia figlia. So cosa vuol dire per questi giovani attori essere investiti da tutto questo successo all’improvviso. Amministrarlo sarà una bella sfida”.