Torna Mare Fuori, parlano i fan: "Grazie alla serie sono nate amicizie, è un inno di speranza" | VIDEO

Tra poco più di 24 ore sui RaiPlay si potranno vedere in primissima visione i primi sei episodi di Mare Fuori 4, la serie fenomeno ambientata nell’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida. La storia d’amore impossibile sbocciata tra Carmine di Salvo e Rosa Ricci, nuovi Romeo e Giulietta, fa restare con il fiato sospeso domandandosi quello sparo finale a chi sarà destinato? Così come si chiede come cambierà Edoardo Conte risvegliandosi dal coma? Che pieghe prenderanno le storie con l’addio di molti beniamini e la progressione di altri personaggi? Sono tutti quesiti che milioni di fan dal 1 febbraio inizieranno a trovare risposte.

Da Fiorello al musical

Mare Fuori batte anche tutto quello che si potrebbe definire tendenza. Di fatto, è un fenomeno sociale. Tutto ciò che fa riferimento a questo format, anche marginalmente è un richiamo irresistibile da dare vita a tante occasioni e momenti collaterali, facendo sempre parlare di questo format.

C’è il taglio satirico che dà Fiorello a Viva Rai2! con la sua parodia tutta da ridere ha già fatto il suo ritorno nelle case degli italiani. Fiorello, Biggio e Casciari tornano a interpretare 'Rosario Fuorello', 'Fabrizio Braccio' e 'Mauro Guardiani', insieme a 'Rosa Rottweiler' in un'esilarante parodia della serie tv Rai dove a ogni sketch sono affiancati da special guest di tutto rispetto.

Dal 15 gennaio su Raiplay sono ritornate Le Confessioni, la seconda edizione del mockumentary, dove i ragazzi della nota serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano commentando gli eventi della fiction come se fossero reali, attraverso il linguaggio tipico del documentario. Appena sono stati messi online i trenta episodi hanno subito ricevuto migliaia di views perché in Mare Fuori Confessioni sono rivelati aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione. Come, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l’intenso rapporto tra Carmine e Rosa, il triangolo amoroso tra Edoardo, Carmela e Teresa. Ma si approfondiscono temi nuovi che nella quarta stagione saranno preponderanti come quello della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann l’amore omosessuale nato all’interno del carcere, tra Cucciolo e Milos.

C’è poi l’omonimo musical diretto da Alessandro Siani che ha per protagonisti alcuni dei ragazzi della serie come Maria Esposito (Rosa Ricci) e Giuseppe Pirozzi (Micciarella), che ha portato in teatro miriade di adolescenti, trasformando in un altro piccolo caso anche l’adattamento teatrale.

Mare Fuori: opposto di Gomorra ma simbolo di aggregazione

Per quanto il target di pubblico sia trasversale, i fan più accaniti di Mare Fuori sono sicuramente i giovanissimi.

Che sia il concerto di Matteo Paolillo alias Edoardo Conte, o la notizia trapelata che in città è allestito un set dove girano una scena Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Maria Esposito, i loro fan li seguono religiosamente, aspettandoli confidando in selfie e in un autografo.

In qualche modo loro rappresentano luci e ombre della loro generazione ed è facile appassionarsi, anche se non affrontano niente in modo patinato o rendendo mitiche imprese criminali.

Per quanto non manchino le critiche nell’accusare la serie nel rendere eroici atti di violenza dando pessimi esempi ai ragazzi, ciò che emerge nel vedere soprattutto la terza stagione e anche la quarta è proprio l’esatto contrario. Non solo quando incontrano i giornalisti lo ribadiscono a viva forza alcuni componenti del cast come Matteo Paolillo, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera che interpreta l’educatore Beppe e Domenico Cuomo il volto di Cardiotrap, come ci racconta quest’ultimo quando ha raccontato una delle volte in cui con il cast è stato in IPM: “La prima volta che ho conosciuto dei ragazzi in IPM ciò che loro subito hanno detto è ‘A noi non ci piace!’ perché avevano vissuto talmente tante cose drammatiche come decessi di alcuni loro amici. Mi sono chiesto da ragazzino di 19 anni come avrei potuto parlare a questi ragazzi con questo tipo di dolore e vita e insegnargli qualcosa. E’ impossibile! C’è stato quindi uno scambio reciproco in cui si è cercato di portare alla luce dei traumi così grandi che fanno riflettere tutti coloro che guardano la serie cercando di instillare in loro qualcosa di saggio” dice Cuomo e aggiunge “Io non mi sento in dover di educare i miei coetanei ma solo di dover rappresentare una generazione nel bene e nel male”.

Da tutto questo però, ciò che conta sul serio, è che tanti dei giovanissimi che guardano la serie sono d’accordo con loro.

Noi di NapoliTODAY abbiamo incontrato alcuni dei fan e ciò che arriva a loro si sintetizza con una sola parola, la speranza.

Ci raccontano che la speranza di uscire fuori da strade sbagliate, la speranza di avere una seconda opportunità sono le cose che ammirano di più di Mare Fuori.

Anni fa molti hanno contestato Gomorra – La serie per gli stessi motivi. Ora se qualche volta su Gomorra si potesse avere torto o ragione, non è rilevante in questo contesto, ma sicuramente non ha punti di contatto narrativi con Mare Fuori e sui perché piaccia al pubblico.

Molti dei ragazzi che abbiamo intervistato ci dicono che anche il modo in cui è affrontata l’amicizia è un tema motivatore per loro, anzi, qualcuno di loro ci racconta che molti si sono conosciuti proprio grazie ai fan club dedicati alla serie, dando loro occasione di creare nuove amicizie.

Mare Fuori, non è solo show, red carpet, tendenza e chi più ne ha più ne metta, Mare Fuori è anche un fenomeno di aggregazione e di condivisione.