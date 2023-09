Lungomare di Napoli, marcia silenziosa in ricordo delle vittime della strada

Partirà quest'oggi alle ore 18 sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, una marcia silenziosa per ricordare Elvira Zibra, la donna travolta e uccisa in via Caracciolo da una moto, Giuseppe Iazzetta, travolto e ucciso a piazza Sannazaro mentre attraversava sulle strisce pedonali, e Alessandra Navarra, morta in circostanze analoghe mentre attraversava via Piedigrotta, punto d'arrivo dell'iniziativa.



"Chiediamo giustizia - dicono il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, promotore dell'iniziativa con il consigliere municipale Lorenzo Pascucci e l'imprenditore Antonio Siciliano - . Morti evitabili? Assolutamente sì. Perché di fronte all'irresponsabilità e ai comportamenti criminali dei pirati della strada si continua a fare poco e, purtroppo, si continuano a contare le vittime ogni giorno. Nessuno dei responsabili ha trascorso un solo giorno in galera. Sono tutti a piede libero, mentre le famiglie delle vittime scontano un ergastolo di sofferenza e solitudine".

"Mentre nelle strade di Napoli e di tutta Italia si continua a correre, a guidare sotto effetto di stupefacenti e alcool, a fare bravate riprendendosi con i cellulari, serve tolleranza zero per arginare questa deriva di irresponsabilità", concludono i promotori della manifestazione.