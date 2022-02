Napoli City half Marathon, ecco il dispositivo di traffico

Ordinanza traffico per la mezza maratona di domenica 27 febbraio, Napoli City half Marathon.

A) ISTITUIRE:

1) dalle ore 8,30 alle ore 12.00 del 27 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della maratona: viale J.F. Kennedy, via Giulio Cesare, galleria Laziale, via Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto, piazza Nicola Amore incrocio via Tramontana, corso Umberto, piazza Bovio, via Guglielmo Sanfelice, via Medina, via Vittorio Emanuele, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Santa Lucia, via Partenope, via Caracciolo, galleria Laziale, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio,viale Kennedy;

b) in via Nazario Sauro, dalla confluenza con via Partenope all'intersezione con via Ammiraglio Ferdinando Acton/via Cesario Console, una corsia di emergenza lato fabbricati con direzione di marcia verso via Ammiraglio Ferdinando Acton;

c) in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, nel parcheggio antistante lo Stadio prospiciente il Settore Distinti distinti, un'area di stazionamento degli autobus di linea di ANM Spa;

2) dalle ore 7:00 alle ore 12:00 del 27 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella galleria Laziale;

3) in viale J.F. Kennedy dalle ore 01:00 alle ore 12:00 del 27 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare;

4) dalle ore 18:00 del 26/02/2022 alle ore 12:00 del 27 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in viale J.F. Kennedy e piazzale Tecchio con la sospensione delle aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia (cd strisce blu).

B) SOSPENDERE dalle ore 8,30 alle ore 12.00 del 27 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze:

1) in via Partenope e in via Santa Lucia le aree di sosta destinate ai taxi;

2) l'area di stazionamento degli autobus di linea di ANM Spa di piazzale Campi Flegrei