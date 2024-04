Pro-life nei consultori, la protesta a Napoli: "Nessun passo indietro sul diritto all'aborto"

Questa mattina il centro storico della città di Napoli si è svegliato ricoperto da cartelli che recitavano frasi come “diritto all’aborto è tutela della salute”, “non un passo indietro sul diritto all’aborto” e “fuori i pro-life dai consultori”. La protesta è nei riguardi dell'emendamento di FdI al decreto Pnrr approvato alla Camera dei Deputati, il quale apre le porte al "coinvolgimento di enti del terzo settore” con esperienza “nel sostegno alla maternità” nei consultori.

"Si tratta, in parole semplici, di aprire ad anti-abortisti e pro-life le porte di luoghi che dovrebbero essere di tutela della salute, di difesa dell’autodeterminazione in ambito riproduttivo e in cui maggiormente vengono rilasciati i certificati per l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza", commentano le attiviste dell'Ex Opg e dell'Ambulatorio popolare. Un "ennesimo attacco al diritto all'aborto già fortemente compromesso dalla presenza di ginecologi obiettori all’interno delle strutture pubbliche, circa 7 su 10".

"Un diritto poco tutelato dalla legge 194 del 1978 che andrebbe anzi implementata e migliorata per rendere effettivamente l’aborto una pratica sicura, accessibile e diffusa sul tutto il territorio", proseguono, aggiungendo a questo punto la necessità di una "mobilitazione seria".