Manifestazioni pubbliche in sicurezza: arriva la circolare del prefetto Napoli

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha diramato a tutti i Comuni dell'area metropolitana partenopea, nella giornata di oggi, una circolare nella quale delinea i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche.

In particolare vengono dettate le linee d'indirizzo al fine di garantire la massima sicurezza sia in termini di security (salvaguardia dell'ordine e sicurezza pubblica), che di safety (tutela dell'incolumità delle persone), nello svolgimento degli spettacoli e/o trattenimenti anche all'aperto delineando anche le funzioni delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale e provinciale) differenziate in base alla portata dell'impianto ove è programmato l'evento e che dovranno esprimere il parere necessario ai fini del rilascio della licenza.

Il prefetto, nella circolare diramata, ha inoltre richiamato l'attenzione dei Sindaci sulla necessità di valutare l'eventuale adozione di ordinanze finalizzate al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che, in occasione di manifestazioni o eventi da svolgersi, possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità nonché sull'importante ruolo del Corpo dei Vigili del Fuoco e sull' attivazione e l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile.