Giovanbattista Cutolo, oggi a Roma la manifestazione per chiedere giustizia

Si terrà quest'oggi, lunedi 9 ottobre, dalle ore 11 a Roma in Piazza della Repubblica, la manifestazione per Giovanbattista Cutolo e per tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata dai familiari del giovane musicista assassinato a Napoli in piazza Municipio lo scorso 31 agosto.

"La famiglia di Giovanbattista Cutolo ha organizzato questa manifestazione a Roma per chiedere sia giustizia che l’attenzione del Governo a questa ondata inarrestabile di criminalità. Basta morti, basta sangue, basta impunità e condanne blande. Servono nuove leggi. Serve la certezza della pena", scrive il deputato napoletano di Alleanza Verdi-Sinistra, che nei giorni scorsi ha ricordato alla Camera l'appuntamento, invitando l'aula a partecipare alla manifestazione.

Alcuni artisti napoletani come Alessandro Siani e Francesco Paolantoni hanno partecipato ad un video in sostegno dell'iniziativa.