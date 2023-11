"Centro storico friggitoria a cielo aperto, via la Targa Unesco"

Che il centro storico di Napoli non sia più patrimonio dell'Unesco. È la provocatoria richiesta dei manifestanti che stamattina sono scesi in piazza del Gesù contro le politiche che hanno trasformato la zona in "una friggitoria a cielo aperto". Più di 20 le associazioni rappresentate alla manifestazione, che ha visto anche un punto per la raccolta firme contro l’inquinamento acustico provocato dall’aumento dei voli a bassa quota sulla città.

"Dopo la perdita di 500 milioni di fondi europei per Napoli, ed il fallimento di ben 3 grandi progetti per la riqualificazione del nostro centro storico sempre più offeso ed abbandonato, pur essendo un 'tutelato speciale' per la sua importanza, antichità ma soprattutto delicatezza, non possiamo più meritare questo riconoscimento", spiega la consigliera regionale della Campania Maria Muscarà.

La richiesta alle istituzioni locali, simbolica, è "di rimuovere la targa del prestigioso riconoscimento Unesco, avvenuto nel 1995". "Dopo aver visto il centro storico diventare una friggitoria a cielo aperto – ha aggiunto Muscarà – abbiamo perso milioni di euro di fondi europei che servivano proprio a rendere le nostre strade ed i nostri palazzi storici, più sicuri e manutenuti, ma li abbiamo rispediti al mittente, siamo indegni di quella targa e di quei fondi".

Secondo i comitati scesi in piazza, è la mancata applicazione del Piano di Gestione, deliberato dall'amministrazione Iervolino 12 anni fa, a determinare una situazione malgestita e ingestibile nel centro cittadino, con le attività commerciali che hanno stravolto l'identità storica e culturale dell'area.

Chi sono gli aderenti

Aderiscono Progetto Napoli; Cittadinanza Attiva x Napoli; A.C. Centro Storico Napoli; Telefono Blu Napoli; Incontri Napoletani; Obiettivo Famiglia Federcasalinghe; Tiziana Iorio; Insieme x Innovare; C(R)T Comitato Resistenze Territoriali; Francesco Iannello - Assise Palazzo Marigliano; Riccardo Caniparoli - Italia Nostra; Pino De Stasio consigliere Seconda Municipalità Napoli; i Sedili di Napoli;Marì Muscarà, consigliere Regione Campania; Siti Reali; Rina Valeria De Lorenzo ex Parlamentare; Vincenzo Giunta; Pietro Spirito; Antonella Fabbricatore; Patrizia Carelli; Nada Salineri; Elisabetta Capodilupo; Acmè Napoli; altri.