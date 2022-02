"Riaprite il Cimitero delle Fontanelle": sit-in dei giovani del quartiere - FOTO

Riaprire il Cimitero delle Fontanelle, un patrimonio della città di Napoli, un sito unico al mondo per storia e rilevanza culturale. Questa mattina alle ore 11:00, l’associazione “Giovani del quartiere per il quartiere” ha incontrato la stampa e i napoletani nella piccola piazza antistante l’ingresso del Cimitero delle Fontanellein occasione della manifestazione per sensibilizzare alla riapertura dello storico ossario.

Luogo simbolo del quartiere Sanità, che ha fortemente contribuito negli ultimi anni alla riqualificazione culturale della zona, il Cimitero è da quasi due anni chiuso al pubblico a causa della pandemia prima, e di rilevati problemi strutturali poi, privando così cittadini e turisti della possibilità di visitare il luogo. Nei periodi di alta stagione l’ossario accoglieva oltre mille visitatori al giorno che generavano un importante indotto economico per gli abitanti della Sanità. Oggi associazioni, politica e cittadini chiedono a gran voce la riapertura del sito.

Alla manifestazione ha preso parte anche la consigliera comunale Alessandra Clemente che sostiene: "Riaprire il Cimitero delle Fontanelle è un atto di amore nei confronti di Napoli, dei napoletani e delle decine di migliaia di turisti che ogni anno affollano questo sito unico nel suo genere. Bisogna intervenire subito affinché il Cimitero delle Fontanelle torni a ospitare tante persone, così da poter ridare nuovamente linfa a una zona della città che oggi vive un momento di grande difficoltà, anche a causa della chiusura dell’ossario. Napoli è una città che vive di turismo e la ripartenza dopo il Covid passa anche da questo settore. Tenere aperti i luoghi dell’arte e della cultura cittadina è un presupposto fondamentale per il rafforzamento della città, della sua economia e della sua indentità. Un atto d’amore, ogni giorno ed oggi!".

Foto e video di Gianluca Madonna