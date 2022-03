Ucraina, alla Federico II la manifestazione "Un grido per la pace" | VIDEO

Stamane la comunità della Federico II ha fatto sentire la propria voce contro la guerra in Ucraina. L'Università degli Studi di Napoli Federico II si è mobilitata nella manifestazione "Un grido per la pace" con brani, poesie, canti e musiche, presentando il suo "Manifesto per la Pace".

Alle 10.30 si è tenuto un flash mob sullo Scalone della Minerva e, dalle 11 nell'Aula Magna Storica della sede centrale dell'Ateneo, le letture contro le guerre.

Con gli studenti e il rettore Matteo Lorito gli artisti Barbara Buonaiuto, Rosaria De Cicco, Marina Confalone, Sergio Dileo, Marco Zurzolo, Maurizio de Giovanni e la studentessa e attrice Greta Esposito.