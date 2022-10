Ambiente e lavoro, il 5 novembre manifestazione congiunta di Fridays for future e Movimento disoccupati

In una dichiarazione congiunta, Movimento Disoccupati 7 novembre e Fridays For Future Napoli fanno sapere che il 5 novembre saranno insieme in piazza, per "convergere e insorgere insieme".

"Il 5 novembre di quest’anno - è il comunicato congiunto - a Napoli tantissime anime di lotte diverse ma tutte legate tra loro si incontreranno per convergere ed insorgere insieme. Convergere infatti significa non unire le lotte forzatamente - "a freddo" - bensì provare a fare emergere che le lotte sono endemicamente collegate e viaggiano verso una radicale trasformazione dell’esistente. La lotta per il lavoro, per un salario, per una vita dignitosa è esattamente la lotta contro i cambiamenti climatici, per la messa in sicurezza dei nostri territori, contro roghi, sversamenti illeciti, mancate bonifiche delle nostre terre".

"Chi distrugge le nostre terre, chi inquina il nostro ambiente, chi ci sfrutta ed opprime, chi conduce guerre per il profitto: è il capitalismo. Ancora chi ci espropria dalla natura, dal prodotto del lavoro, dai rapporti sociali, da noi stessi: è il capitalismo - prosegue il comunicato - Siamo convint* che sia fondamentale attraversare la piazza del 5 novembre a Napoli con tutte le forze che, specie nel complicatissimo scenario attuale, si interrogano su alternative politiche differenti rispetto alle 'risoluzioni' di governo. Noi arriviamo da Napoli, una città che in termini di costi sociali e di costi ambientali ha pagato tantissimo".

"Una crisi dunque di classe e oggi forme di transizione che pesano e gravano sulle spalle di lavoratori, sfruttati, disoccupati in quanto contribuenti. Non a caso anche la stessa Garda della transazione ecologica promossa a livello italiano sarebbe stata portata avanti attraverso forme di finanziamento erogate in debito. Debito di stato che diventa debito pagato da noi".

"Napoli è, secondo i dati più recenti, la città più povera d’Italia - proseguono ancora - Napoli è, insieme ad altri comuni della Campania, una delle città più inquinate d’Italia. Perché diciamo questo? Perché siamo convint* che mai come in questo momento sia necessario fare emergere come crisi sociale e crisi climatica siano collegate, specie in questo paese. Un paese dove quelle poche misure e residui di welfare sono state completamente cancellate – o peggio ancora osteggiate dopo essere state attuate, come sta a dimostrare l'attacco al reddito di cittadinanza - e dove nulle o esclusivamente di facciata sono le azioni messe in campo dai governi per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici".

"La Campania è la Regione della Terra dei Fuochi. Da anni gli attivisti e le attiviste dei comitati ambientali locali, che dal nostro punto di vista hanno prodotto un bagaglio di saperi straordinario grazie ai quali abbiamo potuto rispondere sempre colpo su colpo alla controparte, vengono tacciati di essere allarmisti e di denunciare questioni ormai risolte. È semplicemente falso, la Terra dei fuochi brucia ancora ogni giorno. Alla fine dell’estate appena trascorsa abbiamo addirittura dovuto sentir parlare della costruzione di una quarta linea per l’inceneritore di Acerra, un’idea semplicemente fuori dalla realtà e dalla storia che si è subito scontrata con le centinaia di persone che ad Acerra hanno lottato e lottano contro quell’ecomostro facendo scuola su come dovrebbe realmente essere gestito il ciclo dei rifiuti".

"Napoli da sola ha un numero di percettori di reddito di cittadinanza quasi pari a quello dell’intera Lombardia. I dibattiti che si consumano in seno alle grande formazioni politiche e sui grandi giornali vorrebbero vederci parlare dei “furbetti”, di quelli che lavorano in nero e contemporaneamente percepisce il RdC – come se il problema del lavoro nero fosse chi è sfruttato e non invece chi sfrutta – ma è una trappola nella quale non abbiamo intenzione di cadere. Sappiamo troppo bene che lavoro dignitoso, welfare, possibilità di costruire un futuro di emancipazione per se stess* e per le persone che ci sono care in questa regione è un impresa impossibile".

"Questo accade perché non si è voluto vedere in questi anni – e anzi, lo si è avvallato – lo scempio che si è dato appunto in termini sociali ed ambientali. Se mancano i lavoratori in parecchi settori è perché la pandemia ha acceso un riflettore enorme su ciò che è prioritario nella vita e cioè ad esempio, sicuramente, non sgobbare per sopravvivere a stento. Non che prima non fosse evidente ovviamente, semplicemente si dava per acquisito che facendo gavetta, facendosi un mazzo così, un giorno saremmo diventati tutti milionari. Se giustizia climatica vuol dire giustizia sociale è perché noi lottiamo per misure di sostegno e protezione della natura, così per un lavoro stabile e sicuro che sia di pubblica utilità: per forme occupazionali che vadano a coprire quelle operazioni ambientali e sociali totalmente assenti all'interno dei nostri territori e quanto mai necessarie! Non vogliamo dover ancora una volta scegliere se morire di fame o di inquinamento, senza lavoro o per pandemie, vogliamo decidere che tipo di lavoro, che tipo di retribuzione e che tipo di effetti esso produca su noi stessi e la natura! La retorica che ha sempre aiutato l'imprenditore e mai il lavoratore, tranne quelle rarissime eccezioni che diventano poi paradigma, lacrime strappastorie di chi ce l'ha fatta, la pacca sulla spalla del capitalismo".

"Siamo stanch*. Persone e territori hanno già pagato abbastanza. Il 5 novembre, pensando globalmente ma agendo localmente, convergiamo ed insorgiamo. Da Sud, perché è al sud che il capitalismo assume le sue forme più aggressive ed inique. Da Napoli, per raccogliere ed organizzare il dissenso e le lotte dinanzi ad un sistema di sviluppo le cui storture e precipitazioni ormai ci sono più che note, ma soprattutto dopo governi di centrodestra e centrosinistra, governi tecnici ed oggi davanti ad una destra sovranista, nuclearista, inceneritorista e che ha già anticipato di voler fare azzerare quelle poche, insufficienti, sparute misure di welfare che soprattutto negli ultimi tre anni hanno salvato la vita di migliaia di persone. Il vostro tempo è finito, siamo e saremo natura che insorge! Ci vediamo il 5 novembre a Napoli!", concludono gli attivisti.