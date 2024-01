Manfredi: "2024? Riprendiamoci quello che è nostro"

Parla con le parole che si susseguono come una litania di auspici e progetti di grandezza. In una città in cui ancora si spara di notte, poco importa che sia Capodanno o un giorno qualsiasi, tra buche, alberi che cadono, aumento delle imposte e un crescente senso di abbandono, confermato dalla triste vicenda delle luminarie, il sindaco Gaetano Manfredi dal palco della festa di piazza saluta l'arrivo del nuovo anno come se fosse ad un comizio elettorale. Un discorso carico di futuro.

Il discorso del sindaco

Ecco cosa dice alla stampa prima della notte di fuoco che presenta un primo bilancio di un morto ed oltre 30 feriti:

"Una partenza con la possibilità di dare una mano a tutti, quindi crescita economica, sicurezza, opportunità soprattutto per i giovani e una Napoli finalmente protagonista a livello europeo, uno spazio che merita e si sta conquistando".

I grandi progetti

Manfredi dice che "I primi progetti sono legati alla mobilità, all'apertura delle nuove linee della metropolitana, ai nuovi cantieri di Taverna del Ferro, Scampia, Albergo dei poveri, il rifacimento delle strade, i parchi. Abbiamo tantissime opere pubbliche che debbono partire: è un’occasione importantissima per Napoli e non la possiamo perdere. A Napoli auguro di credere in se stessa: noi siamo una grandissima città e dobbiamo solamente credere in noi e fare in modo che tutta questa grandissima energia renda Napoli protagonista".

"Adesso è il nostro momento"

Incalzato dai giornalisti Manfredi proclama "Bisogna avere fiducia nel futuro, mettercela tutta, perché siamo una grande città, ci meritiamo tanto! Adesso è il nostro momento e ce lo dobbiamo prendere tutto". Insomma "riprendiamoci quello che è nostro", secondo la celeberrima frase virale sui social di saviana memoria, che in questo caso suona un po' come l'altrettanto celebre ma più datato "armiamoci e partite"...